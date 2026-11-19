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घटस्थापना से लेकर कात्तिक महीने के अंत तक कुल 15,378 पर्यटकों ने निकुंज का भ्रमण किया। इनमें 13,352 नेपाली, सार्क देशों के 246 और अन्य देशों के 1780 पर्यटक शामिल रहे। निकुंज के संरक्षण अधिकारी अरविंद यादव के अनुसार, इस अवधि में पर्यटकों ने 1209 जंगल सफारी भी की। अक्तूबर महीने में 1934 पर्यटक निकुंज पहुंचे थे। इससे पहले जुलाई में 427 और अगस्त में 462 पर्यटकों ने भ्रमण किया था। पर्यटन के लिहाज से यह क्षेत्र अब विदेशी सैलानियों के साथ भारतीय एवं घरेलू पर्यटकों की भी पसंद बनता जा रहा है।पर्यटन व्यवसायी कृष्ण प्रसाद भट्टराई के मुताबिक, पहले बर्दिया राष्ट्रीय निकुंज में मुख्य रूप से विदेशी पर्यटक आते थे। अब नेपाली पर्यटकों की संख्या भी तेजी से बढ़ रही है। छुट्टियों और सप्ताहांत में यहां पर्यटकों की विशेष भीड़ रहती है। निकुंज मुख्यालय ठाकुरद्वारा में मगरमच्छ प्रजनन केंद्र, हाथियों और कछुओं का अवलोकन पर्यटकों को आकर्षित करता है। सफारी के बाद पर्यटक वन्यजीवों के दीदार का अनुभव साझा करते हुए लौटते हैं।