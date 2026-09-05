Maharajganj News: 28 बोरी यूरिया और 4 साइकिलों के साथ तस्कर गिरफ्तार

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खनुआ। पाल सीमा पर एसएसबी 66वीं वाहिनी की सीमा चौकी जोगियाबारी के जवानों ने शुक्रवार को मुखबिर की सूचना पर 28 बोरी यूरिया और साइकिल के साथ तस्कर को गिरफ्तार कर लिया। अग्रिम कार्रवाई के लिए यूरिया और तस्कर को नौतनवा कस्टम को सौंप दिया है।जानकारी के अनुसार सीमा चौकी जोगियाबारी प्रभारी निरीक्षक सुनील कुमार को सूचना मिली कि बताईडीहा मदरसा रोड से होकर सीमावर्ती डंडा नदी के रास्ते काफी मात्रा में खाद की तस्करी होने वाली है। समवाय प्रभारी ने एक विशेष नाका दल का गठन कर बताए गए स्थान की ओर रवाना कर दिया। नाका टीम ने बताए गए स्थान पर पहुंचकर नदी के किनारे की झाड़ियों में छिपकर निगरानी शुरू की।थोड़ी देर बाद चार संदिग्ध व्यक्ति साइकिलों पर खाद की बोरियां लादकर बॉर्डर की तरफ नदी के किनारे आते दिखाई दिए। नजदीक आने पर नाका पार्टी ने उन्हें रुकने की चेतावनी दी। इसके बाद वे सभी अपनी साइकिलें और यूरिया छोड़कर नदी में कूदकर नेपाल सीमा की ओर भाग गए। जवानों ने एक व्यक्ति को दौड़ाकर पकड़ लिया। पकड़े गए आरोपी की पहचान सब्बीर निवासी- गांव बटईडीहा थाना कोल्हुई, जिला महाराजगंज के रूप में हुई है।प्रारंभिक पूछताछ में आरोपी ने स्वीकार किया कि वह अपने अन्य साथियों के साथ खाद को अवैध रूप से बॉर्डर पार पहुंचाने जा रहा था। अभियुक्त से खाद से संबन्धित कागजात मांगने पर वह कोई भी वैध दस्तावेज प्रस्तुत करने में असमर्थ रहा। जब्त की गई 28 बोरी यूरिया और 4 साइकिल के साथ गिरफ्तार अभियुक्त को सीमा शुल्क कार्यालय, नौतनवा को सौंप दिया गया है।