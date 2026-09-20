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Maharajganj News: युवक ने घर में घुसकर मां-बेटी को पीटा

Sun, 20 Sep 2026 01:18 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, महाराजगंज
संवाद न्यूज एजेंसी, महाराजगंज Updated Sun, 20 Sep 2026 01:18 AM IST
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A young man entered the house and beat up a mother and daughter.
- युवती के बातचीत बंद करने पर नाराज था युवक
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भिटौली। घुघली थाना क्षेत्र के एक गांव में युवक ने युवती के बातचीत बंद करने पर रात में घर में घुसकर मां-बेटी को बुरी तरह मारपीट कर घायल कर दिया। युवती की महिला की तहरीर पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर ली है।


जानकारी के अनुसार घुघली थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी महिला ने पुलिस को दी तहरीर में बताया कि उसकी पुत्री की बहुत पहले एक लड़के से बातचीत होती थी। कुछ समय से उसकी पुत्री ने उससे बातचीत करना बंद कर दिया था। इसी बात से नाराज होकर गत बृहस्पतिवार को रात करीब 8 बजे आरोपी इश्तेयाक उसके घर में जबरन घुसकर गालियां देने लगा। आरोप है कि विरोध करने पर युवक ने महिला व उसकी पुत्री को लात-घूंसों से बुरी तरह मारना-पीटना शुरू कर दिया जिससे महिला को चोटें आई हैं। जाते-जाते आरोपी ने जान से मारने की धमकी भी दी। प्रभारी निरीक्षक अरविंद कुमार सिंह ने बताया कि युवती की मां की शिकायत पर आरोपी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर कानूनी कार्रवाई की जा रही है।
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