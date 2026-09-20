Maharajganj News: झाड़ियों में छिपाकर रखे 80 लाख के मोबाइल पार्ट्स बरामद

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- मुखबिर की सूचना पर नेपाल सशस्त्र पुलिस ने की छापेमारीठूठीबारी। भारत-नेपाल सीमा क्षेत्र से तस्करी कर नेपाल ले जाए गए करीब 80 लाख 30 हजार रुपये के मोबाइल पार्ट्स और इलेक्ट्रॉनिक सामान को नेपाल सशस्त्र पुलिस बल ने बरामद किया है। तस्करी का सामान बर्दघाट नगरपालिका-4 स्थित एसमोड की झाड़ियों में छिपाकर रखा गया था। कार्रवाई के बाद बरामद सामान को महेशपुर सीमा शुल्क (भंसार) कार्यालय भेज दिया गया।नवलपरासी जिले के सशस्त्र पुलिस बल नेपाल नंबर 26 गण के सूचना अधिकारी डीएसपी मनोज गुरुंग ने बताया कि मुखबिर से एसमोड की झाड़ियों में तस्करी का सामान छिपाकर रखे जाने की सूचना मिली थी। सूचना के आधार पर सशस्त्र पुलिस टीम ने देर रात छापा मारा। तलाशी के दौरान झाड़ियों से भारी मात्रा में मोबाइल बैटरियां, टेम्पर्ड ग्लास, वायरलेस ईयरबड्स, स्मार्टवॉच और ब्लूटूथ स्पीकर समेत अन्य इलेक्ट्रॉनिक एसेसरीज बरामद हुईं। पुलिस ने बरामद सामान की कीमत करीब 80 लाख 30 हजार रुपये आंकी है।पुलिस ने बरामद सामान को अग्रिम कानूनी कार्रवाई के लिए महेशपुर सीमा शुल्क कार्यालय भेज दिया है। वहीं, मामले से जुड़े तस्करों की तलाश शुरू कर दी गई है।