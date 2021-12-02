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Maharajganj News: तस्करी के 14.57 लाख के पेन ड्राइव और मोबाइल पार्ट्स जब्त

Sat, 17 Oct 2026 12:54 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो
Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Sat, 17 Oct 2026 12:54 AM IST
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Smuggled pen drives and mobile parts worth Rs 14.57 lakh seized
सोनौली(महराजगंज)। नेपाल के रूपनदेही जिले में सुरक्षा एजेंसियों ने दो अलग-अलग स्थानों पर कार्रवाई कर 14.57 लाख रुपये मूल्य के पेन ड्राइव और मोबाइल पार्ट्स जब्त किए हैं। बरामद सामान में 980 पेन ड्राइव और 443 मोबाइल डिस्प्ले व बॉडी पैनल शामिल हैं। जब्त सामान को आवश्यक कार्रवाई के लिए भैरहवा भंसार कार्यालय भेज दिया गया है।
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डीएसपी कृष्ण कुमार चंद ने बताया कि सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल की मोबाइल टीम ने सिद्धार्थनगर नगरपालिका-1 के बेलहिया बाईपास क्षेत्र में कार्रवाई के दौरान भारत से नेपाल तस्करी कर ले जाए जा रहे 980 पेन ड्राइव बरामद किए। इनकी कीमत 5.39 लाख रुपये आंकी गई है। सीमा सुरक्षा बल की टीम क्षेत्र में निगरानी कर रही थी। इसी दौरान पेन ड्राइव पकड़े गए।वहीं, लुंबिनी सांस्कृतिक नगरपालिका-7 के बनरहवा क्षेत्र में छिपाकर रखे गए 443 मोबाइल डिस्प्ले और बॉडी पैनल भी बरामद किए गए। इनकी कीमत 9.18 लाख रुपये बताई गई है।
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दोनों कार्रवाइयों में कुल 14.57 लाख रुपये मूल्य का सामान जब्त किया गया। बरामद सामान को सीमा शुल्क कार्यालय, भैरहवा को सौंपकर आगे की कार्रवाई की जा रही है।
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