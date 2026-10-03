Maharajganj News: छाप मारकर अवैध मिट्टी खनन के आरोप में जेसीबी समेत छह वाहन सीज

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खनन अधिकारी अजीत कुमार के नेतृत्व में टीम को कटका सिवान जंगल के आसपास बिना अनुमति मिट्टी खनन किए जाने की सूचना मिली थी। मौके पर पहुंची टीम ने खनन स्थल की जांच की तो वहां एक जेसीबी और पांच ट्रैक्टर-ट्रॉलियां मिलीं। टीम ने सभी वाहनों को कब्जे में लेकर निचलौल थाने पहुंचाया।विभागीय स्तर पर खनन स्थल से संबंधित अनुमति, खनन की मात्रा और अभिलेखों की जांच की जा रही है। खनन अधिकारी अजीत कुमार ने बताया कि सूचना के आधार पर टीम ने मौके पर कार्रवाई करते हुए जेसीबी और पांच ट्रैक्टर-ट्रॉलियां पकड़ी हैं। वहीं, प्रभारी निरीक्षक योगेंद्र राय ने बताया कि वाहनों और खनन से संबंधित अभिलेखों में वैध कागजात नहीं मिलने पर सभी वाहनों को सीज कर दिया गया है। जांच के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।