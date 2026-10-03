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Maharajganj News: छाप मारकर अवैध मिट्टी खनन के आरोप में जेसीबी समेत छह वाहन सीज

Sat, 03 Oct 2026 01:52 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो
Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Sat, 03 Oct 2026 01:52 AM IST
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Six vehicles, including a JCB, were seized for illegal mining.
निचलौल। जंगल के आसपास कथित अवैध मिट्टी खनन की सूचना पर बृहस्पतिवार रात खनन विभाग और पुलिस की संयुक्त टीम ने कटका सिवान में छापा मारा। टीम ने मौके से खनन में प्रयुक्त एक जेसीबी मशीन और पांच ट्रैक्टर-ट्रॉली पकड़ लीं। जांच में वैध कागजात नहीं मिलने पर सभी छह वाहनों को सीज कर निचलौल थाने में खड़ा करा दिया गया।
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खनन अधिकारी अजीत कुमार के नेतृत्व में टीम को कटका सिवान जंगल के आसपास बिना अनुमति मिट्टी खनन किए जाने की सूचना मिली थी। मौके पर पहुंची टीम ने खनन स्थल की जांच की तो वहां एक जेसीबी और पांच ट्रैक्टर-ट्रॉलियां मिलीं। टीम ने सभी वाहनों को कब्जे में लेकर निचलौल थाने पहुंचाया।
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विभागीय स्तर पर खनन स्थल से संबंधित अनुमति, खनन की मात्रा और अभिलेखों की जांच की जा रही है। खनन अधिकारी अजीत कुमार ने बताया कि सूचना के आधार पर टीम ने मौके पर कार्रवाई करते हुए जेसीबी और पांच ट्रैक्टर-ट्रॉलियां पकड़ी हैं। वहीं, प्रभारी निरीक्षक योगेंद्र राय ने बताया कि वाहनों और खनन से संबंधित अभिलेखों में वैध कागजात नहीं मिलने पर सभी वाहनों को सीज कर दिया गया है। जांच के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।
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