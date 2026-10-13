Maharajganj News: क्रॉस कंट्री में गोरखपुर ने मारी बाजी, मेजबान स्कूल का भी दिखा दबदबा

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गोरखपुर मंडल की 70वीं माध्यमिक एथलेटिक्स प्रतियोगिता जीएसवीएस में रविवार प्रारंभ हुई। पहला दिन उद्घाटन सत्र के नाम रहा। दूसरे दिन सोमवार अंडर-19 क्रॉस कंट्री रेस से हुआ। बालक वर्ग की रेस झंझनपुर से पीजी कॉलेज के बीच आयोजित की गई, जिसमें गोरखपुर के मोहित चौहान ने प्रथम, राजकुमार गोरखपुर ने द्वितीय और देवरिया के पीयूष गुप्ता ने तृतीय स्थान प्राप्त किया।बालिका वर्ग की अंडर-19 क्रॉस कंट्री रेस में गोरखपुर की प्रतीक्षा पांडेय ने प्रथम, मोनिका गोरखपुर ने द्वितीय और कुशीनगर की प्रियंका ने तृतीय स्थान हासिल किया। सिब्बनलाल सक्सेना सभागार में विज्ञान प्रश्नोत्तरी, अंत्याक्षरी, वाद-विवाद सहित अन्य प्रतियोगिताएं आयोजित हुईं। इन प्रतियोगिताओं में स्थानीय जीएसवीएस इंटर कॉलेज के छात्र-छात्राओं का वर्चस्व रहा।निर्णायक मंडल में कामाख्या प्रसाद जायसवाल, राजेश कुमार, डॉ. संतोष कुमार मिश्र, अमरेंद्र कुमार शर्मा, अखंड प्रताप दुबे रहे। मंडलीय स्पर्धा के दूसरे दिन कार्यक्रम की अध्यक्षता प्रधानाचार्य धनंजय सिंह ने किया। अमरजीत मिश्रा शास्त्री, महिला शिक्षिका रिचा द्विवेदी, प्रतिभा पटेल, सुभद्रा त्रिपाठी, रेखा मिश्रा, सुनीता पटेल आदि मौजूद रहे।