Maharajganj News: 263 ट्रैक्टर-ट्रॉलियों पर लगाए रिफ्लेक्टर, 499 वाहनों की हुई जांच

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अभियान के दौरान पुलिस टीमों ने कुल 499 ट्रैक्टर-ट्रॉलियों को रोककर जांच की। इनमें 263 वाहनों पर मौके पर ही रिफ्लेक्टर लगाए गए। वहीं, रिफ्लेक्टर नहीं लगे होने वाले 236 वाहन चालकों को रिफ्लेक्टर लगाने और यातायात नियमों का पालन करने के लिए जागरूक किया गया।यातायात निरीक्षक अरुणेन्द्र प्रताप सिंह ने चालकों को बताया कि ट्रैक्टर-ट्रॉलियों का इस्तेमाल कृषि और व्यावसायिक कार्यों में बड़ी संख्या में होता है। रात में इन वाहनों पर रिफ्लेक्टर नहीं होने से पीछे से आने वाले वाहन चालकों को इनकी मौजूदगी का समय पर पता नहीं चल पाता, जिससे हादसे का खतरा बढ़ जाता है। पुलिस टीमों ने चालकों से वाहनों पर रिफ्लेक्टर लगाने के साथ ही यातायात नियमों का पालन करने की अपील की।एसपी शक्ति मोहन अवस्थी ने कहा कि सड़क सुरक्षा और आमजन की सुरक्षा पुलिस की प्राथमिकता है। हादसों में कमी लाने के लिए जिले में चेकिंग और जागरूकता अभियान लगातार जारी रहेगा।