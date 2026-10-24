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Maharajganj News: राजकुमार अध्यक्ष और आदित्य महामंत्री चुने गए

Sat, 24 Oct 2026 02:19 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो
Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Sat, 24 Oct 2026 02:19 AM IST
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Ravindra Yadav has been entrusted with the responsibility of Senior Vice President, and Rahul Kumar Kannaujia with that of District Vice President.
महराजगंज। सदर सीएचसी के सभागार में शुक्रवार को जिला संविदा प्रयोगशाला प्रविधिज्ञ संघ का गठन किया गया। इसमें राजकुमार सिंह को जिला अध्यक्ष और आदित्य प्रताप पटेल को महामंत्री चुना गया।
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रविंद्र यादव को वरिष्ठ उपाध्यक्ष, राहुल कुमार कन्नौजिया को जिला उपाध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंपी गई। अंकित पांडेय को ग्रामीण जिला उपाध्यक्ष, गजेंद्र गुप्ता को कोषाध्यक्ष, सत्यपाल गिरी को संगठन मंत्री, राम नगीना यादव को जिला ऑडिटर और अमित मिश्रा को मीडिया प्रभारी चुना गया। सभी पदाधिकारियों का चयन निर्विरोध किया गया।
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चुनाव अधिकारी के रूप में डिप्टी सीएमओ डॉ. केपी सिंह, सदर के स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी श्रीभागवत सिंह और सदर सीएचसी के सीनियर लैब टेक्नीशियन राकेश कुमार त्रिपाठी मौजूद रहे।
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