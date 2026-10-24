Maharajganj News: राजकुमार अध्यक्ष और आदित्य महामंत्री चुने गए

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रविंद्र यादव को वरिष्ठ उपाध्यक्ष, राहुल कुमार कन्नौजिया को जिला उपाध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंपी गई। अंकित पांडेय को ग्रामीण जिला उपाध्यक्ष, गजेंद्र गुप्ता को कोषाध्यक्ष, सत्यपाल गिरी को संगठन मंत्री, राम नगीना यादव को जिला ऑडिटर और अमित मिश्रा को मीडिया प्रभारी चुना गया। सभी पदाधिकारियों का चयन निर्विरोध किया गया।चुनाव अधिकारी के रूप में डिप्टी सीएमओ डॉ. केपी सिंह, सदर के स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी श्रीभागवत सिंह और सदर सीएचसी के सीनियर लैब टेक्नीशियन राकेश कुमार त्रिपाठी मौजूद रहे।