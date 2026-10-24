गोरखपुर: सपा प्रत्याशी के बूथ पर पहुंचे भाजपा एमएलसी देवेंद्र प्रताप सिंह, लगे अखिलेश यादव जिंदाबाद के नारे

शिक्षक एमएलसी चुनाव के दौरान गोरखपुर विश्वविद्यालय स्थित मतदान केंद्र पर शुक्रवार को उस समय सियासी हलचल तेज हो गई, जब भाजपा के एमएलसी देवेंद्र प्रताप सिंह सपा प्रत्याशी डॉ. संजयन त्रिपाठी के साथ सपा के बूथ पर नजर आए। दोनों नेताओं के साथ बैठकर चुनाव पर चर्चा करने के दौरान कार्यकर्ताओं ने अखिलेश यादव जिंदाबाद के नारे लगाए। इस घटनाक्रम का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।

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दरअसल, शुक्रवार दोपहर करीब 3:30 बजे सपा प्रत्याशी डॉ. संजयन त्रिपाठी गोरखपुर विश्वविद्यालय स्थित मतदान केंद्र पहुंचे। कुछ देर बाद भाजपा के एमएलसी देवेंद्र प्रताप सिंह भी वहां पहुंच गए। इसके बाद दोनों नेता सपा के बूथ पर साथ बैठे और चुनाव को लेकर चर्चा की। इस दौरान वहां बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे।

भाजपा एमएलसी को सपा प्रत्याशी के साथ देखकर कार्यकर्ताओं ने अखिलेश यादव जिंदाबाद के नारे लगाए। खास बात यह रही कि सपा के बूथ के सामने ही भाजपा का बूथ भी था, लेकिन देवेंद्र प्रताप सिंह वहां नहीं गए। उन्होंने सपा प्रत्याशी डॉ. संजयन त्रिपाठी के समर्थन की बात कही।

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एमएलसी देवेंद्र प्रताप सिंह ने कहा कि डॉ. संजयन त्रिपाठी के पक्ष में आंधी चल रही है। उन्होंने इसे परिवर्तन के रूप में देखने की बात कही। इसके साथ ही उन्होंने पर्यवेक्षक की नियुक्ति पर भी सवाल उठाए।

देवेंद्र प्रताप सिंह ने बताया कि इस संबंध में मुख्य चुनाव आयुक्त को पत्र लिखकर पर्यवेक्षक को तत्काल पद से हटाने की मांग की है। उन्होंने आगामी 2027 के चुनाव में भी परिवर्तन होने की बात कही।