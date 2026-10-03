Maharajganj News: पीडब्ल्यूडी पर मुआवजा दिए बगैर सड़क बनाने का आरोप

धानी बाजार। धानी क्षेत्र की ग्राम सभा कोईलाडाड निवासी प्रधान प्रतिनिधि राहुल सिंह के साथ ग्रामीण अखिलेश सिंह, शैलेन्द्र सिंह, राजेश सिंह इत्यादि ने मुख्यमंत्री जन सुनवाई पोर्टल पर शिकायत की है। शिकायत में कहा गया है कि लोक निर्माण विभाग महराजगंज का निर्माण खंड उनके गांव में बिना मुआवजा भुगतान किए उनकी जमीन पर जबरिया पिच सड़क का निर्माण करवा रहा है।शिकायती प्रार्थना पत्र में प्रधान प्रतिनिधि कोईलाडाड़ राहुल सिंह ने आरोप लगाया है कि गांव में जिस जगह सड़क का पिचिंग कार्य कराया जा रहा है, वह जमीन उनके नाम से दर्ज है। वहीं शैलेन्द्र सिंह, राजेश सिंह का भी आरोप है कि उक्त सड़क बिना पैमाइश और मुआवजा भुगतान किए बनाने के लिए उन पर दबाव बनाया जा रहा है। शिकायतकर्ताओं का कहना है कि वह सड़क बनाने के खिलाफ नहीं है लेकिन मुआवजा भुगतान किए बगैर सड़क बनाना गलत है। प्रधान प्रतिनिधि सहित उपरोक्त ग्रामीणों ने मुख्यमंत्री से न्याय की गुहार लगाते हुए जमीन की पैमाइश कराने और सड़क में जा रही जमीन का मुआवजा दिलाने की मांग की है।