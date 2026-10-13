Maharajganj News: मृतक खातेदार के परिजन को मिला दो लाख रुपए बीमा क्लेम

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प्रबंधक रौनक अग्रवाल ने बताया कि उनकी शाखा में महुअवा नंबर एक के टोला गोपालपुर निवासिनी पूजा चौधरी का खाता संचालित था। खाताधारक का प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा हुआ था। खाताधारक की मृत्यु हो जाने पर औपचारिकता पूरी करने के बाद उनके उत्तराधिकारी दीपचंद चौधरी को क्लेम की दो लाख धनराशि प्रदान की गई। इस अवसर पर सनोज पाण्डेय, परवेज अहमद, नितेश कुमार उपाध्याय मौजूद रहे।

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अड्डा बाजार। भारतीय स्टेट बैंक की शाखा महुअवा अड्डा के प्रबंधक ने सोमवार को मृतक खातेदार के परिजन को प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना में किए गए दावे पर दो लाख रुपए का भुगतान किया। इसके लिए उन्होंने उत्तराधिकारी को सांकेतिक चेक सौंपा।