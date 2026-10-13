फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Maharajganj News ›   Pooja Chaudhary, a resident of Gopalpur Tola in Mahuva Bazaar, received a claim under the PM Jeevan Jyoti insurance scheme.

Maharajganj News: मृतक खातेदार के परिजन को मिला दो लाख रुपए बीमा क्लेम

Tue, 13 Oct 2026 02:36 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो
Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Tue, 13 Oct 2026 02:36 AM IST
विज्ञापन
Pooja Chaudhary, a resident of Gopalpur Tola in Mahuva Bazaar, received a claim under the PM Jeevan Jyoti insurance scheme.
अड्डा बाजार। भारतीय स्टेट बैंक की शाखा महुअवा अड्डा के प्रबंधक ने सोमवार को मृतक खातेदार के परिजन को प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना में किए गए दावे पर दो लाख रुपए का भुगतान किया। इसके लिए उन्होंने उत्तराधिकारी को सांकेतिक चेक सौंपा।
विज्ञापन

प्रबंधक रौनक अग्रवाल ने बताया कि उनकी शाखा में महुअवा नंबर एक के टोला गोपालपुर निवासिनी पूजा चौधरी का खाता संचालित था। खाताधारक का प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा हुआ था। खाताधारक की मृत्यु हो जाने पर औपचारिकता पूरी करने के बाद उनके उत्तराधिकारी दीपचंद चौधरी को क्लेम की दो लाख धनराशि प्रदान की गई। इस अवसर पर सनोज पाण्डेय, परवेज अहमद, नितेश कुमार उपाध्याय मौजूद रहे।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed