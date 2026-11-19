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बुधवार दोपहर करीब एक बजे एसएसबी चौक से वाहनों को निर्धारित प्रक्रिया के तहत कतार में लगना था। आरोप है कि एक कंटेनर चालक को काली मंदिर के पास ट्रांसपोर्ट संचालक ने पुलिस से बात होने का हवाला देकर आगे बढ़ने को कहा। इसके बाद चालक टेंपो स्टैंड की ओर निकल पड़ा। इसी दौरान एसएसबी रोड पर भगवानपुर जाने वाले मार्ग के पास एक खराब ट्रक खड़ा होने से रास्ता और संकरा हो गया।आरोप है कि निर्धारित कतार में लगने के बजाय कुछ वाहनों को विपरीत दिशा से निकालने का प्रयास किया गया। इससे आमने-सामने वाहन आ गए और रास्ता पूरी तरह अवरुद्ध हो गया। पुलिसकर्मियों की कथित मिलीभगत से लाइन कटिंग कराए जाने के आरोपों ने बॉर्डर की यातायात व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं।मुख्य मार्ग पर जाम लगते ही वाहन चालकों ने निकलने के लिए लिंक मार्गों का सहारा लेना शुरू कर दिया। इससे एसएसबी रोड, मंदिर मार्ग समेत अन्य संपर्क रास्तों पर टेंपो, ऑटो और चार पहिया वाहनों की लंबी कतार लग गई। देखते ही देखते गली-कूचे भी जाम की चपेट में आ गए। अपराह्न करीब 3:15 बजे के बाद यातायात धीरे-धीरे सामान्य हो सका।ट्रक चालक रामेश्वर ने बताया कि वाहन कतार में खड़े हैं लेकिन कुछ गाड़ियां लाइन काटकर आगे निकल रही हैं और नेपाल जा रही हैं। पर्यटक बस चालक उदयराज के मुताबिक, विपरीत दिशा से वाहनों के आने के कारण रास्ता बंद हो गया था। बस में विदेशी पर्यटक सवार थे और वे करीब एक घंटे से जाम में फंसे थे। सोनौली निवासी शंभू ने बताया कि वह नौतनवा स्थित स्कूल से बच्चों को लेकर दोपहर करीब एक बजे निकले थे। जाम में करीब दो घंटे तक फंसे रहने के कारण बच्चे कार में ही सो गए। उन्होंने कहा कि बॉर्डर पर यातायात व्यवस्था ठीक नहीं होने से आम लोगों को परेशानी उठानी पड़ रही है।अतिरिक्त पुलिस बल लगाकर जाम खुलवाया गया है। जाम लगने के कारणों का भी पता लगाया जा रहा है।- बसंत कुमार सिंह, सीओ नौतनवा