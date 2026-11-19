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उत्तर प्रदेश रोजगार मिशन के तहत जिला सेवायोजन कार्यालय और भगवंत पटेल पानमती देवी पीजी कॉलेज, चंद्रपुर, बसहिया बुजुर्ग के संयुक्त तत्वावधान में मेले का आयोजन किया गया। शुभारंभ कॉलेज के प्रबंधक छोटेलाल पटेल ने दीप प्रज्वलित कर किया। मेले में बीकेटी टायर, द गोल इंडिया, एक्टिव इंडिया, कृष्णा मारुति लिमिटेड, ब्लिंकिट वेयरहाउस, रोहित हाईब्रिड सीड और अदाणी सोलर एनर्जी आदि कंपनियों ने प्रतिभाग किया। कंपनियों की ओर से दो हजार से अधिक पदों पर भर्ती के अवसर उपलब्ध कराए गए थे।कंपनियों के प्रतिनिधियों ने अभ्यर्थियों की शैक्षिक योग्यता, अनुभव और कौशल के आधार पर साक्षात्कार लिया। चयन की जानकारी मिलने पर युवाओं में उत्साह दिखा। इस दौरान जिला सेवायोजन अधिकारी पंकज सिंह सहित आदि मौजूद रहे।