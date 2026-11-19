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यातायात निरीक्षक अरुणेन्द्र प्रताप सिंह ने कहा कि वाहन चलाते समय हेलमेट और सीट बेल्ट का प्रयोग करने, निर्धारित गति सीमा का पालन करने तथा वाहन चलाते समय मोबाइल फोन का इस्तेमाल नहीं करने की अपील की। उन्होंने कहा कि सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने के लिए यातायात नियमों का पालन करना बेहद जरूरी है। थोड़ी सी लापरवाही वाहन चालक के साथ ही दूसरे लोगों की जान पर भारी पड़ सकती है।दोपहिया वाहन चलाते समय हेलमेट और चारपहिया वाहन में सीट बेल्ट का अनिवार्य रूप से प्रयोग करें। नशे की हालत में वाहन न चलाएं और सड़क पर चलते समय यातायात संकेतों का विशेष ध्यान रखें और नियमों का पालन करें।