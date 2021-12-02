Maharajganj News: लंबी दूरी की बसों की जांच के लिए आज से ऑपरेशन कवच 2.0

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संभागीय निरीक्षक परिवहन आरडी प्रसाद वर्मा ने बताया कि अभियान के दौरान बसों की बॉडी फिटनेस, निर्धारित मानकों और अग्नि सुरक्षा इंतजामों की गहन जांच होगी। बसों में अग्निशमन यंत्र, इमरजेंसी गेट, प्राथमिक उपचार बॉक्स समेत अन्य सुरक्षा उपकरणों की उपलब्धता भी देखी जाएगी। मानकों का उल्लंघन मिलने पर संबंधित बसों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। लंबी दूरी की बसों में आग लगने और हादसों की घटनाओं को देखते हुए यह अभियान चलाया जा रहा है।बॉडी कटिंग और अवैध सीटिंग पर रहेगी नजरजिले में सोनौली और नौतनवां से बड़ी संख्या में लंबी दूरी की बसें दिल्ली, मुंबई, नागपुर समेत अन्य बड़े शहरों के लिए संचालित होती हैं। विभागीय सूत्रों के अनुसार, कुछ बसों में बॉडी कटिंग, अवैध सीटिंग और अग्नि सुरक्षा उपकरणों की कमी जैसी खामियां सामने आती हैं। अभियान के दौरान इनकी विशेष जांच की जाएगी।खामी मिलने पर सीज होंगी बसेंएआरटीओ मनोज कुमार सिंह ने बताया कि अभियान के तहत सभी लंबी दूरी की बसों की जांच की जाएगी। खामी मिलने पर बसों को सीज करने के साथ परमिट निरस्त करने की कार्रवाई भी की जाएगी। उन्होंने यात्रियों से मानकविहीन बसों में सफर नहीं करने और ऐसी बसों के संचालन की सूचना परिवहन विभाग को देने की अपील की।