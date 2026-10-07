Maharajganj News: नौतनवा क्षेत्र में एक माह से दिख रहे दो मगरमच्छ, ग्रामीणों में दहशत

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सोहगीबरवां वन्य जीव प्रभाग उत्तरी चौक रेंज के जंगल के किनारे बसे गांव चकदह में अक्सर जंगली जीव दिख जाते हैं। तेंदुआ जंगल से निकल कर कभी मवेशियों तो कभी बकरियों को अपना शिकार बना लेता है। इस समय मगरमच्छ दिखने से ग्रामीणों में दहशत बना हुआ है। ग्रामीण बंदेश्वर सिंह ,शिवनाथ ,दीपचंद, अनिल, विक्रम, राम बहाल, संजय ने बताया कि शाहपुर गांव के पास सड़क के किनारे गड्ढे में भरे पानी में एक माह से दो मगरमच्छ दिख रहे हैं।उत्तरी चौक रेंजर रवींद्र प्रताप सिंह ने बताया कि नेपाल से आई नदियों में बाढ़ आने से मगरमच्छों की बढ़ी है। बघेला नदी की कुंड में मगरमच्छों की संख्या अधिक हैं। मगरमच्छ घातक जलीय जीव है जो अचानक हमला करते हैं। ग्रामीणों को नदी में पशुओं को लेकर नहीं जाना चाहिए।