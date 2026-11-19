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जानकारी के अनुसार, मंगलवार रात करीब नौ बजे ठूठीबारी बॉर्डर पर एसएसबी के जवान नियमित जांच कर रहे थे। इसी दौरान नेपाली नंबर की कार को रोककर तलाशी ली गई तो उसमें बड़ी मात्रा में नेपाली करेंसी मिली। पूछताछ में कार सवारों की पहचान सेवानिवृत्त सैन्यकर्मी के रूप में हुई। दोनों ने बताया कि बरामद रकम उनकी पेंशन की है। उन्होंने बैंक से भारतीय मुद्रा निकालकर उसे नेपाली करेंसी में बदलवाया था और अपने गंतव्य की ओर जा रहे थे।एसएसबी बीओपी इंचार्ज डीएक्स मीना ने बताया कि रकम से संबंधित दस्तावेज और अन्य पहलुओं की जांच की गई। इसके बाद बरामद नेपाली करेंसी को आवश्यक कार्रवाई के लिए कस्टम विभाग को सौंप दिया गया।