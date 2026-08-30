Maharajganj News: नेपाल प्रशासन ने लौटाई पंजाब के गैर सरकारी संस्था की राहत सामग्री

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संस्था के स्वर्णजीत सिंह के नेतृत्व में टीम दो हिलक्स वाहनों में ग्रोसरी, तिरपाल, मच्छरदानी सहित अन्य आवश्यक राहत सामग्री लेकर नेपाल के बाढ़ प्रभावित लोगों में वितरण के उद्देश्य से रवाना हुई थी। टीम सोनौली सीमा के रास्ते नेपाल प्रवेश करना चाहती थी। संस्था की सदस्य दीपिका ने बताया कि नेपाल प्रशासन राहत सामग्री को लेकर नेपाल जाने की अनुमति नहीं दे रहा है।उन्होंने कहा कि प्रशासन की ओर से अनुमति नहीं मिलने के कारण संस्था की टीम अब राहत सामग्री के साथ वापस जा रही है। दीपिका ने बताया कि नेपाल पुलिस ने राहत सामग्री के साथ नेपाल में प्रवेश करने से मना कर दिया। उन्हें बताया गया कि यदि वे राहत सामग्री दान करना चाहते हैं तो नेपाल के भीतर से आवश्यक सामग्री खरीदकर प्रभावित लोगों को वितरित कर सकते हैं।