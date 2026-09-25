Maharajganj News: बारिश से सात डिग्री लुढ़का पारा, गर्मी-उमस से मिली राहत

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महराजगंज। बुधवार आधी रात के बाद बदले मौसम ने बृहस्पतिवार को लोगों को गर्मी और उमस से राहत दिलाई। आसमान में बादल छाने के साथ शुरू हुई बारिश का दौर दिनभर रुक-रुककर चलता रहा। कहीं हल्की फुहारें पड़ीं तो कहीं मध्यम बारिश हुई। इसके चलते दिन के तापमान में करीब सात डिग्री सेल्सियस की गिरावट दर्ज की गई और मौसम सुहाना हो गया।भारतीय मौसम विभाग के अनुसार बृहस्पतिवार को जिले में अधिकतम तापमान 26.0 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 22.0 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। बुधवार आधी रात से बृहस्पतिवार सुबह 8:30 बजे तक 15.0 मिलीमीटर बारिश दर्ज हुई। इसके बाद सुबह 8:30 से शाम 5:30 बजे तक 7.8 मिलीमीटर वर्षा हुई। दिन और रात के तापमान में महज चार डिग्री का अंतर रहने से दोनों समय मौसम लगभग एक जैसा बना रहा।शुक्रवार-शनिवार भी बरसेंगे बादलमौसम वैज्ञानिक डॉ. टीबी सिंह ने बताया कि मध्य और ऊपरी क्षोभमंडल में पश्चिमी विक्षोभ द्रोणिका के रूप में सक्रिय है। इसके अलावा बंगाल की खाड़ी में बना गहरा अवदाब आगे बढ़ते हुए बृहस्पतिवार शाम तक डिप्रेशन में बदल गया। इन मौसमी परिस्थितियों के प्रभाव से शुक्रवार और शनिवार को जिले में बादल छाए रहने के साथ हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है।रविवार से फिर बढ़ेगा तापमानमौसम विभाग के अनुसार रविवार से बादलों का प्रभाव कम होने लगेगा। आसमान साफ होने के साथ दिन के तापमान में दोबारा बढ़ोतरी शुरू हो सकती है। इसके साथ ही रात के पारे में भी इजाफा होने के आसार हैं।