Maharajganj News: पत्नी की हत्या कर बोरे में भरकर फेंका था शव, गिरफ्तार
गोरखपुर ब्यूरो
Updated Fri, 28 Aug 2026 01:50 AM IST
Updated Fri, 28 Aug 2026 01:50 AM IST
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मेंहदावल। थाना क्षेत्र के मिश्रौलिया मिश्र टोला सोहरबलिया गांव में सनसनीखेज वारदात सामने आई है। एक व्यक्ति ने अपनी ही पत्नी की लोहे की रॉड से पीट-पीटकर हत्या कर वारदात को छिपाने के लिए शव को बोरे में भरकर राप्ती नदी में फेंक दिया था। नदी में बहता शव तीन दिन बाद गोरखपुर में मिला, तब हत्या से पर्दा उठ सका। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया।
पुलिस के अनुसार आरोपी रामभजन यादव (35) निवासी सोहरबलिया ने 4 अगस्त को घटना को अंजाम दिया। पूछताछ में उसने बताया कि उसकी पत्नी पुष्पा उर्फ गुड़िया (28) मानसिक रूप से बीमार थी। दोनों में अक्सर विवाद होता रहता था। विवाद के दौरान ही गुस्से में उसने पत्नी के सिर पर रॉड से वार कर दिया और मौके पर ही उसकी मौत हो गई। साक्ष्य मिटाने के लिए वह शव को बोरे में बंद कर रात के अंधेरे में राप्ती नदी में फेंक आया।
सात अगस्त को यही शव गोरखपुर के चिलुआताल थाना क्षेत्र में नदी से बरामद हुआ। इधर मृतका के पिता राजेंद्र यादव निवासी दूधनाथ जोत, बृजमनगंज, महराजगंज ने बेटी के लापता होने पर मेंहदावल थाने में गुमशुदगी दर्ज कराई थी। सोशल मीडिया पर शव की फोटो देखकर उन्होंने साड़ी-चूड़ी से बेटी की पहचान की थी।
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तहरीर के आधार पर बुधवार को पति के खिलाफ हत्या का रिपोर्ट दर्ज की गई थी। प्रभारी निरीक्षक राकेश कुमार सिंह ने टीम के साथ आरोपी को घर से दबोच लिया। उसने जुर्म कबूल कर लिया है।
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पुलिस के अनुसार आरोपी रामभजन यादव (35) निवासी सोहरबलिया ने 4 अगस्त को घटना को अंजाम दिया। पूछताछ में उसने बताया कि उसकी पत्नी पुष्पा उर्फ गुड़िया (28) मानसिक रूप से बीमार थी। दोनों में अक्सर विवाद होता रहता था। विवाद के दौरान ही गुस्से में उसने पत्नी के सिर पर रॉड से वार कर दिया और मौके पर ही उसकी मौत हो गई। साक्ष्य मिटाने के लिए वह शव को बोरे में बंद कर रात के अंधेरे में राप्ती नदी में फेंक आया।
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सात अगस्त को यही शव गोरखपुर के चिलुआताल थाना क्षेत्र में नदी से बरामद हुआ। इधर मृतका के पिता राजेंद्र यादव निवासी दूधनाथ जोत, बृजमनगंज, महराजगंज ने बेटी के लापता होने पर मेंहदावल थाने में गुमशुदगी दर्ज कराई थी। सोशल मीडिया पर शव की फोटो देखकर उन्होंने साड़ी-चूड़ी से बेटी की पहचान की थी।
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तहरीर के आधार पर बुधवार को पति के खिलाफ हत्या का रिपोर्ट दर्ज की गई थी। प्रभारी निरीक्षक राकेश कुमार सिंह ने टीम के साथ आरोपी को घर से दबोच लिया। उसने जुर्म कबूल कर लिया है।