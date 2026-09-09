Maharajganj News: इलाज के दौरान प्रसूता की मौत, मायके वालों ने लगाया हत्या का आरोप

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जानकारी के अनुसार, पड़री खुर्द गांव की निवासी नंदनी ने बताया कि उनकी देवरानी पूनम करीब आठ माह की गर्भवती थी। उसकी तबीयत खराब होने पर परिवार दूसरे अस्पताल में इलाज कराने की तैयारी कर रहा था।प्रसव पीड़ा होने पर मायके पक्ष के दबाव में पूनम को महराजगंज स्थित मातेश्वरी हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। 4 अगस्त को पूनम का ऑपरेशन हुआ और उसे बेटा हुआ।इसी दौरान पेट में ट्यूमर होने की जानकारी मिली। इलाज के बावजूद उसकी हालत लगातार गंभीर बनी रही। पांच सितंबर को नवजात की मौत हो गई। इसके बाद पूनम की गंभीर हालत को देखते हुए उसे बीआरडी मेडिकल कॉलेज गोरखपुर रेफर कर दिया गया। 8 सितंबर की सुबह करीब तीन बजे उसकी मौत हो गई।मंगलवार को सुबह जैसे ही पूनम का शव पड़री खुर्द गांव पहुंचा, मायके पक्ष के लोगों ने ससुराल वालों पर गंभीर आरोप लगाते हुए हंगामा शुरू कर दिया। मायके पक्ष ने गला दबाकर हत्या किए जाने का आरोप लगाया जबकि ससुराल वाले इलाज के दौरान मौत होने की बात पर अड़े रहे।मामले की सूचना मिलते ही चौक थाना पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को संभाला। वहीं चौक थाना प्रभारी मनीष कुमार पटेल ने बताया कि प्रसूता की मौत के मामले में शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है।