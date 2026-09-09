Maharajganj News: कोर्ट के आदेश पर निजी जमीन से हटाया गया कब्जा

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कोल्हुई। स्थानीय थाना क्षेत्र के ग्राम मैनहवा के टोला मंझरिया में मंगलवार को न्यायालय के आदेश पर निजी जमीन से कब्जा हटाने की कार्रवाई की गई। कार्रवाई के दौरान मौके पर भारी पुलिस फोर्स तैनात रही। कोर्ट अमीन की देखरेख में पूरी कार्रवाई को आगे बढ़ाया गया।बताया जा रहा है कि अजय श्रीवास्तव की निजी भूमि पर कब्जे को लेकर मामला न्यायालय में विचाराधीन था। न्यायालय के आदेश के बाद संबंधित अधिकारियों की मौजूदगी में जमीन की स्थिति और आदेश के अनुपालन की प्रक्रिया पूरी की गई। इसके बाद मौके पर मौजूद कब्जे को हटाया गया। कार्रवाई के दौरान पुलिस बल ने मौके पर शांति व्यवस्था बनाए रखी।भारी पुलिस फोर्स की मौजूदगी के कारण पूरी कार्रवाई के दौरान स्थिति नियंत्रण में रही। कोर्ट अमीन ने न्यायालय के आदेश के अनुसार आवश्यक प्रक्रिया पूरी कराई। कोर्ट के आदेश पर हुई इस कार्रवाई को लेकर गांव में काफी चर्चा रही। इस बाबत थानाध्यक्ष कोल्हुई गौरव सिंह ने बताया कि न्यायालय के आदेश पर अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की गई है जो शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुई है।