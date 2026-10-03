Maharajganj News: धानी क्षेत्र में समय से पहले खुल रही शराब की दुकान
गोरखपुर ब्यूरो
Updated Sat, 03 Oct 2026 01:45 AM IST
Updated Sat, 03 Oct 2026 01:45 AM IST
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धानी बाजार। क्षेत्र के सिकड़ा मंदिर चौराहे पर स्थित लाइसेंसी शराब की दुकान पर निर्धारित समय से पहले बिक्री किए जाने का मामला सामने आया है। स्थानीय ग्रामीणों का आरोप है कि दुकान पर कार्यरत कर्मचारी कुछ दिनों से दुकान के बगल में स्थित एक घर में शराब की बिक्री निर्धारित दाम से अधिक पर करवा रहा था। बृहस्पतिवार को शिकायत मिलने पर आबकारी विभाग की टीम मौके पर पहुंची, मगर कोई प्रभावी कार्रवाई नहीं हुई। इसको लेकर क्षेत्र में आबकारी विभाग की कार्यप्रणाली पर सवाल उठ रहे हैं। इस संबंध में आबकारी इंस्पेक्टर इज्जत सिंह ने बताया कि मामले की जांच कराई जाएगी और यदि शिकायत सही पाई गई तो नियमानुसार उचित कार्रवाई की जााएगी।
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