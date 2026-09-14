Maharajganj News: गंगवलिया गांव के पास तीन दिन से दिख रहा तेंदुआ, दहशत में ग्रामीण

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नौतनवा। गंगवलिया गांव के मोतीपुर कोमर टोले के पास तेंदुआ दिखाई देने की सूचना से ग्रामीणों में दहशत का माहौल है। ग्रामीणों के अनुसार पिछले तीन दिनों से जंगल के किनारे तेंदुआ दिखाई दे रहा है। सूचना मिलने पर वन विभाग सक्रिय हो गया है। यह क्षेत्र सोहगीबरवा वन्य जीव प्रभाग की उत्तरी चौक रेंज के घोड़हवा बीट तहत आता है।रविवार की शाम उत्तरी चौक रेंज के रेंजर रविन्द्र प्रताप सिंह ने वनकर्मियों के साथ जंगल के किनारे गश्त किया। टीम ने तेंदुए की मौजूदगी वाले क्षेत्र का निरीक्षण करने के साथ ही आसपास के ग्रामीणों से जानकारी ली। इसके बाद वनकर्मियों ने गांव में पहुंचकर ग्रामीणों को वन्यजीवों से बचाव और सुरक्षा के उपायों के बारे में जागरूक किया।रेंजर के साथ वन दरोगा राजेश श्रीवास्तव, वन दरोगा कपिल मुनि मिश्रा, वन रक्षक अभिषेक वाजपेई सहित अन्य वनकर्मी मौजूद रहे। रेंजर रविन्द्र प्रताप सिंह ने बताया कि गंगवलिया गांव के पास जंगल के किनारे तेंदुआ दिखाई देने की सूचना मिली थी। मौके पर पहुंचकर स्थिति की जानकारी ली गई और ग्रामीणों को सतर्क रहने के लिए जागरूक किया गया। वन विभाग की टीम क्षेत्र में निगरानी बनाए हुए है।