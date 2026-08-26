Maharajganj News: कुलदीप अध्यक्ष और रविंद्र बने सचिव

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वहीं संयुक्त सचिव प्रशासन पद पर अवधेश कुमार उपाध्याय, संयुक्त सचिव पुस्तकालय सुनील दुबे और संयुक्त सचिव लेखा पद पर लालबहादुर पटेल, उपाध्यक्ष पद पर सतीश चंद्र दुबे, सेराज अहमद और चिंतामणि दुबे समेत आठ कार्यकारिणी सदस्यों ने भी पद एवं गोपनीयता की शपथ ली।कार्यक्रम के मुख्य अतिथि उपजिलाधिकारी फरेंदा प्रेम शंकर पांडेय और विशिष्ट अतिथि तहसीलदार वशिष्ठ वर्मा रहे। एल्डर्स कमेटी के अध्यक्ष राम आसरे शुक्ल ने नवनिर्वाचित पदाधिकारियों को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई।इस दौरान एसडीएम प्रेम शंकर पांडेय ने कहा कि बार और बेंच के बीच बेहतर सामंजस्य होना जरूरी है। इससे वादकारियों को सुलभ और समयबद्ध न्याय दिलाने में मदद मिलेगी।कार्यक्रम का संचालन डॉ. मनीष चौबे ने किया। इस मौके पर एसओसी अशोक कुमार, निवर्तमान अध्यक्ष जितेंद्र सैनी, मंत्री सतीश चंद्र दुबे, अष्टभुजा वर्मा, सरोज नारायण मिश्र, अनिरुद्ध श्रीवास्तव, नागेंद्र शुक्ला समेत अन्य अधिवक्ता मौजूद रहे।