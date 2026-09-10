Maharajganj News: नगर में आज
गोरखपुर ब्यूरो
Updated Thu, 10 Sep 2026 01:59 AM IST
Updated Thu, 10 Sep 2026 01:59 AM IST
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- कलक्ट्रेट परिसर में संयुक्त संघर्ष मोर्चा के पदाधिकारी जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपेंगे शाम 4 बजे से।
- कलक्ट्रेट परिसर में जनहित किसान पार्टी के पदाधिकारी का भूख हड़ताल करेंगे सुबह 10 बजे से।
- सिंचाई कालोनी में सिविल डिप्लोमा इंजीनियर संघ जागरण दिवस मनाएगा अपराह्न 2 बजे से।
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- कलक्ट्रेट परिसर में जनहित किसान पार्टी के पदाधिकारी का भूख हड़ताल करेंगे सुबह 10 बजे से।
- सिंचाई कालोनी में सिविल डिप्लोमा इंजीनियर संघ जागरण दिवस मनाएगा अपराह्न 2 बजे से।