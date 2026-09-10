Maharajganj News: नगर में आज

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- कलक्ट्रेट परिसर में जनहित किसान पार्टी के पदाधिकारी का भूख हड़ताल करेंगे सुबह 10 बजे से।

- सिंचाई कालोनी में सिविल डिप्लोमा इंजीनियर संघ जागरण दिवस मनाएगा अपराह्न 2 बजे से।

- कलक्ट्रेट परिसर में संयुक्त संघर्ष मोर्चा के पदाधिकारी जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपेंगे शाम 4 बजे से।