Maharajganj News: राखी बांधने मायके आई महिला पर पति ने कुल्हाड़ी से किया जानलेवा हमला

विज्ञापन

भिटौली क्षेत्र के भैंसा गांव की घटना, कहासुनी के बाद के आरोपी ने किया हमलापरतावल। भिटौली थाना क्षेत्र के भैंसा गांव में शुक्रवार को राखी बांधने मायके आई महिला पर उसके पति ने कुल्हाड़ी से जानलेवा हमला कर दिया। गंभीर रूप से घायल महिला सीएचसी परतावल में भर्ती है। पुलिस ने आरोपी पति को हिरासत में ले लिया है। महिला राखी बांधने मायके आई थी।जानकारी के अनुसार कोतवाली ना क्षेत्र के सिसवनिया निवासी नीलम वर्मा (30) शुक्रवार को अपने पति जय वर्मा, बेटे मनीष (11) और बेटी शिवानी (7) के साथ भिटौली थाना क्षेत्र के भैंसा गांव स्थित मायके आई थी। दोपहर करीब 12 बजे किसी बात को लेकर पति-पत्नी के बीच कहासुनी हो गई। आरोप है कि इसी दौरान जय वर्मा ने पास में रखी कुल्हाड़ी उठाकर पत्नी नीलम पर हमला कर दिया। हमले में नीलम गंभीर रूप से घायल हो गई।नीलम के घायल होते ही परिवार में चीख-पुकार मच गई। मौके पर मौजूद नीलम की मां और अन्य परिजन ने बीच-बचाव कर आरोपी से कुल्हाड़ी छीन ली। इसके बाद घायल को सीएचसी परतावल ले जाया गया। आरोप है कि पति ने घर में तोड़फोड़ भी की। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और आरोपी पति को हिरासत में ले लिया। वहीं इस बाबत प्रभारी निरीक्षक सतेंद्र कुमार राय ने बताया कि आरोपी पति को हिरासत में लिया गया है। तहरीर मिलने पर विधिक कार्रवाई की जाएगी।