फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Gorakhpur News ›   113 obscene videos of children found on Jordan damaged phone 80% of phone data recovered at the forensic lab

यूपी: जार्डन के टूटे फोन में मिले बच्चों के 113 गंदे वीडियो, फॉरेंसिक लैब में फोन का 80 फीसदी डाटा किया रिकवर

Sat, 19 Sep 2026 04:44 PM IST
Sharukh Khan अमर उजाला नेटवर्क, महाराजगंज
अमर उजाला नेटवर्क, महाराजगंज Published by: Sharukh Khan Updated Sat, 19 Sep 2026 04:44 PM IST
सार

दिल्ली एयरपोर्ट से फरार होकर आठ माह से अधिक समय तक सुरक्षा एजेंसियों की पकड़ से बाहर रहे ब्रिटिश नागरिक जार्डन ब्राउन के टूटे मोबाइल फोन में 113 चाइल्ड गंदे वीडियो मिले हैं। यह सभी वीडियो मोबाइल कैमरे के फाइल में मिले हैं।

विज्ञापन
113 obscene videos of children found on Jordan damaged phone 80% of phone data recovered at the forensic lab
सांकेतिक तस्वीर - फोटो : एआई

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

दिल्ली एयरपोर्ट पर थाईलैंड पुलिस की गिरफ्त से भागने के बाद करीब नौ महीने तक देश के अलग-अलग शहरों में छिपते रहे ब्रिटिश नागरिक जार्डन ब्राउन के मोबाइल फोन में 113 गंदे वीडियो मिले हैं। सोनौली बॉर्डर पर पकड़े जाने के दौरान उसने अपने दोनों फोन तोड़ दिए थे। 
विज्ञापन


फॉरेंसिक टीम ने इसमें टीसीएल के फोन का 80 फीसदी डाटा रिकवर कर लिया है जिसमें गंदे वीडियो समेत कई अन्य सुराग मिले हैं। इसके साथ ही जांच का दायरा बढ़ गया है। बच्चों के गंदे वीडियो जार्डन के मोबाइल में कैमरे के फोल्डर में मिले हैं। 
विज्ञापन


इससे माना जा रहा है कि सभी 113 वीडियो उसी के मोबाइल से बनाए गए थे। सूत्रों के मुताबिक वीडियो करीब तीन से पांच मिनट अवधि के हैं। पुलिस ने अपनी जांच रिपोर्ट और चार्जशीट में ये तथ्य शामिल किए हैं। अब फॉरेंसिक टीम यह जांच कर रही है कि वीडियो कब और कहां बनाए गए। 
विज्ञापन
विज्ञापन

इनमें जार्डन की क्या भूमिका है और क्या इन्हें किसी ऑनलाइन नेटवर्क पर साझा किया गया या बेचा गया था। जांच में मोबाइल से ऑनलाइन गतिविधियों से जुड़े कुछ लिंक और सॉफ्टवेयर संबंधी जानकारी मिलने की बात भी सामने आई है। एजेंसियां यह पता लगाने में जुटी हैं कि जार्डन किन ऑनलाइन नेटवर्क या वेबसाइट से जुड़ा था।

वीडियो फाइलों के मेटा डाटा, डिवाइस रिकॉर्ड और उपलब्ध ऑनलाइन गतिविधियों का मिलान किया जा रहा है। मोबाइल से वीडियो मिलने के बाद जांच का दूसरा महत्वपूर्ण पहलू जार्डन के पास से बरामद 31,460 रुपये हैं। सोनौली में गिरफ्तारी के समय उसके पास नकदी के अलावा एयरटेल का सिम कार्ड भी मिला था। अहम सवाल यह भी है कि करीब नौ माह तक अलग-अलग शहरों में रहने के दौरान जार्डन के खर्च का इंतजाम कैसे होता रहा।

पटियाला कोर्ट ने भेजा है तिहाड़ जेल
29 अक्टूबर 2025 को दिल्ली के आईजीआई एयरपोर्ट से भागे जार्डन की तलाश दिल्ली पुलिस, आईबी, सीआईएसएफ समेत कई एजेंसियां कर रही थीं। देश के अलग-अलग शहरों से होते हुए जून 2026 में वह सोनौली बाडॅर पर पहुंचा था जहां पकड़ा गया। सोनौली पुलिस की ओर से जांच रिपोर्ट और चार्जशीट दाखिल किए जाने के बाद सुनवाई के लिए दो तारीखें पड़ चुकी हैं। एक तारीख पर मजिस्ट्रेट उपलब्ध नहीं थे जबकि दूसरी तारीख पर जार्डन को पेशी के लिए दिल्ली ले जाया गया था। इस वजह से दोनों तारीखों पर बहस नहीं हो सकी। अगली सुनवाई 28 सितंबर को होनी है। फिलहाल दिल्ली की पटियाला कोर्ट ने सुनवाई के बाद उसे तिहाड़ जेल भेज दिया है।
 

वादी पक्ष की ओर से विवेचना के बिंदुओं में जार्डन पर बच्चों  वीडियो बनाकर और बेचकर आर्थिक आय अर्जित करने का आरोप लगाया गया है। चाइल्ड वीडियो ग्राफी से जुड़े मामले पर अभी बहस नहीं हुई है। अगली सुनवाई 28 सितंबर को होनी है।- आशुतोष पांडेय, लीगल डिफेंस काउंसिल, विधिक सेवा प्राधिकरण
 
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed