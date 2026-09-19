Maharajganj News: बकरी को बचाने के प्रयास में अनियंत्रित हुई बाइक, पांच घायल

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जानकारी के अनुसार, ग्रामसभा डोमा खास निवासी शांति पत्नी हरीलाल (50), ध्रुव पुत्र हरीलाल (35), करन पुत्र ध्रुव (10), आयुष पुत्र ध्रुव (7) और महंगा पुत्र शिवलाल (70) शामिल हैं। बताया गया कि सभी लोग नेपाल से वापस घर लौट रहे थे। बैठवलिया के पास पहुंचते ही बाइक के सामने अचानक बकरी आ गई। उसे बचाने के प्रयास में चालक ने बाइक चालक ने नियंत्रण खो दिया और बाइक सड़क पर गिर गई। हादसे में बाइक सवार सभी लोगों को चोटें आईं। आसपास के लोगों ने घटना की जानकारी पुलिस को देने के साथ घायलों को सीएचसी निचलौल पहुंचाया। चिकित्सकों ने प्राथमिक उपचार के बाद शांति देवी की हालत गंभीर देख जिला अस्पताल रेफर कर दिया, जबकि अन्य घायलों का उपचार सीएचसी में किया गया।थाना प्रभारी निरीक्षक योगेंद्र राय ने बताया कि हादसे की सूचना मिलने पर पुलिस टीम अस्पताल पहुंची थी। घायलों को उनके परिजनों द्वारा उपचार कराया जा रहा है। पुलिस ने घटना के संबंध में जानकारी ली है।