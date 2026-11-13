Maharajganj News: चट्टान सहित पहाड़ी का मलबा गिरने से कालीगंडकी कॉरिडोर बंद

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यात्रियों को रात से ही परेशानी का सामना करना पड़ा। जिला पुलिस कार्यालय के अनुसार, सूचना मिलते ही पूर्तिघाट पुलिस चौकी से पुलिस सहायक निरीक्षक बाबूराम श्रेष्ठ के नेतृत्व में पुलिस टीम मौके पर पहुंच गई।पुलिस उपाधीक्षक वीरेंद्रवीर विश्वकर्मा ने बताया कि स्थानीय कालीगंडकी गांवपालिका और पुलिस के समन्वय से सड़क पर गिरे मलबे को हटाने की पहल बुधवार रात से ही शुरू कर दी गई थी। मलबा हटाकर यातायात बहाल कराने का प्रयास किया जा रहा था। कालीगंडकी कॉरिडोर के संचालन में आने के बाद इस मार्ग पर वाहनों का दबाव बढ़ा है। यह सड़क जिले के व्यस्ततम मार्गों में शामिल है। मार्ग अवरुद्ध होने से यात्रियों के साथ मालवाहक वाहनों की आवाजाही भी प्रभावित हुई।