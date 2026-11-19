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रामपुर चकिया निवासी बंधु सिंह की पत्नी शकुंतला देवी (50) को मंगलवार सुबह करीब पांच बजे सीने में दर्द हुआ। परिजन उन्हें निजी अस्पताल लेकर पहुंचे। आरोप है कि डॉक्टर ने लिवर में संक्रमण बताकर उन्हें भर्ती कर लिया। इलाज के नाम पर परिजन से करीब 60 हजार रुपये जमा कराए गए। बुधवार सुबह महिला की तबीयत बिगड़ने लगी।परिजन का आरोप है कि अस्पताल में ऑक्सीजन की व्यवस्था होने के बावजूद रुपये की मांग पूरी नहीं होने पर डॉक्टर ने महिला की ऑक्सीजन हटा दी। हालत गंभीर होने के बाद भी उन्हें समय से मेडिकल कॉलेज रेफर नहीं किया गया। बाद में डॉक्टर ने गोरखपुर मेडिकल कॉलेज ले जाने की सलाह दी और वाहन की व्यवस्था कराकर महिला को भेज दिया। मेडिकल कॉलेज पहुंचने पर चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया।महिला की मौत की खबर मिलते ही परिजन शव लेकर वापस निजी अस्पताल पहुंचे और हंगामा शुरू कर दिया। उनका आरोप था कि डॉक्टर इलाज के दौरान लगातार रुपये की मांग कर रहे थे। सूचना पर पहुंची पुलिस ने किसी तरह परिजन को शांत कराया और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया।थानाध्यक्ष महेंद्र कुमार मिश्र ने बताया कि महिला की मौत के मामले में अस्पताल के डॉक्टर और एक महिला कर्मचारी को हिरासत में लिया गया है। उनसे पूछताछ की जा रही है। शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। रिपोर्ट और जांच में सामने आए तथ्यों के आधार पर आवश्यक विधिक कार्रवाई की जाएगी।मामले की जानकारी मिलने पर परतावल सीएचसी अधीक्षक अमित कुमार निजी अस्पताल पहुंचे। उन्होंने वहां ऑक्सीजन की व्यवस्था, दवाओं के स्टॉक, एक्स-रे मशीन, लैब और मरीजों के उपचार में इस्तेमाल होने वाले उपकरणों की जांच की। अस्पताल में उपलब्ध सुविधाओं और उपचार व्यवस्था के संबंध में जानकारी जुटाई।शकुंतला देवी अपने पीछे छह बेटियां उनकी छह बेटियां नीतू, अनिता, संजू, मलता, सपना और रविता हैं, जबकि इकलौता बेटा आदित्य है। उनकी चार बेटियों की शादी हो चुकी है, जबकि दो बेटियों की शादी की तैयारी चल रही थी। पति बंधु सिंह मजदूरी कर परिवार का भरण-पोषण करते हैं। शकुंतला घर पर गाय पालती थीं और उससे होने वाली आमदनी से परिवार की मदद करती थीं। मां की अचानक मौत से बच्चों का सहारा छिन गया। अब परिवार के सामने दो बेटियों की शादी और रोजी-रोटी का संकट भी खड़ा हो गया है।महिला की मौत के मामले में एक और घटनाक्रम सामने आया। आरोप है कि डॉक्टर के हिरासत में रहने के दौरान उनके कुछ लोग अस्पताल के पीछे का दरवाजा तोड़कर कीमती मशीनें और उपकरण निकालने लगे। उस समय मृतका के परिजन पोस्टमार्टम की प्रक्रिया में व्यस्त थे। सूचना पाकर ग्रामीण पहुंचे तो वे लोग भाग गए। थानाध्यक्ष ने बताया कि इस मामले को भी जांच में शामिल किया है।