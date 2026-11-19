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पुलिस ने बुधवार को एक प्रेसवार्ता कर बताया कि गिरफ्तार आरोपी की पहचान चीन के जिलिन प्रांत निवासी 58 वर्षीय जियानहुआ वांग के रूप में हुई है। वह मंगलवार देर रात करीब 1:25 बजे नेपाल वायुसेवा निगम की उड़ान से हांगकांग से काठमांडो स्थित त्रिभुवन हवाई अड्डा पहुंचा था।विमानस्थल सुरक्षा कार्यालय के अनुसार, आरोपी की संदिग्ध गतिविधियों के आधार पर तलाशी ली गई। इस दौरान उसके मलद्वार में प्लास्टिक से लपेटकर छिपाए गए पीले रंग के चार गोलाकार अर्धठोस पदार्थ बरामद हुए। खास बात यह है कि वह भंसार (सीमा शुल्क) जांच प्रक्रिया पार करने के बाद पुलिस की पकड़ में आया।डीएसपी धुडीराज न्योपाने ने बताया कि संदिग्ध गतिविधियों के आधार पर चीनी नागरिक की जांच की गई थी, जिसमें शरीर के अंदर छिपाकर रखे गए चार पैकेट बरामद हुए। आरोपी को हिरासत में लेकर बरामद पदार्थ जब्त कर लिया गया है। मामले में आगे की जांच की जा रही है।