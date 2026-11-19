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नित्यानंद मणि त्रिपाठी लक्ष्मीपुर देउरवा स्थित जोखन मणि त्रिपाठी इंटर कॉलेज के प्रधानाचार्य थे। मिलनसार स्वभाव, सरल व्यक्तित्व और शिक्षा के प्रति समर्पण की वजह से उनकी क्षेत्र में अलग पहचान थी। वह जिस विद्यालय के प्रधानाचार्य थे, उसकी स्थापना उनके पिता ने वर्ष 1985 में की थी। वर्ष 2007 में प्रधानाचार्य बने थे। मौत के बाद पत्नी अरुणिमा का रो-रोकर बुरा हाल है। उनके 15 वर्षीय पुत्र कुणाल मणि और 10 वर्षीय पुत्री साक्षी के सिर से पिता का साया उठ गया। छोटे भाई सच्चिदानंद मणि त्रिपाठी सहित पूरा परिवार गहरे सदमे में है।चालक उद्धव पांडेय तीन भाइयों में सबसे छोटे थे। वह स्कूल बस चलाकर अपने परिवार का भरण-पोषण करते थे। उनके निधन से पत्नी पार्वती, बड़े भाई दरोगा पांडेय और कृष्ण मुरारी पांडेय का रो-रोकर बुरा हाल है। उनकी 16 वर्षीय बेटी रागिनी और 14 वर्षीय पुत्र दिव्यांश पिता को याद कर बिलख रहे हैं।इस हृदयविदारक हादसे ने दो परिवारों की खुशियां छीन लीं। गांव में हर आंख नम है। दोनों परिवारों को सांत्वना देने के लिए लोगों का तांता लगा हुआ है। ग्रामीणों का कहना है कि दोनों ही व्यक्ति मिलनसार और मददगार स्वभाव के थे। उनका जाना गांव के लिए अपूरणीय क्षति है।