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बुधवार सुनवाई दोपहर दो बजे शुरू हुई। कोर्ट में वीसी कनेक्शन जोड़ने का प्रयास किया गया लेकिन सर्वर फेल होने से कनेक्शन नहीं जुड़ सका। करीब डेढ़ घंटे तक नेटवर्क सुधारने के प्रयास चलते रहे। अंत में शाम 03:40 बजे सीजेएम कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई के लिए 23 नवंबर की तिथि निर्धारित कर दी।यह पहली बार नहीं है जब नेटवर्क के कारण सुनवाई टली है। इससे पहले भी कई तिथियों पर सर्वर डाउन होने से पेशी प्रभावित हो चुकी है। जार्डन को 11 जुलाई को बिना वीजा पासपोर्ट नेपाल जाते समय दबोचा गया था जिसमें सोनौली पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज की। मामला महराजगंज सीजेएम न्यायालय में है लेकिन मामले में पुलिस ने जबसे चार्जशीट दाखिल की सुनवाई आगे नहीं बढ़ रही। यह स्थिति तबसे और बिगड़ गई जब से जार्डन को एक अन्य मामले में तिहाड़ शिफ्ट कर दिया गया। उसकी पेशी नियमित रूप से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये तिहाड़ जेल प्रशासन महराजगंज सीजेएम न्यायालय में प्रस्तुत कर रहा।विदेशी नागरिक होने के कारण इस मामले में आव्रजन अधिनियम के साथ-साथ धोखाधड़ी की धाराएं भी जुड़ी हैं। अभियोजन पक्ष की ओर से गवाहों को प्रस्तुत करना है लेकिन वीसी में तकनीकी बाधा के कारण प्रक्रिया में देरी हो रही है। बुधवार की सुनवाई में कनेक्शन न जुड़ने पर न्यायालय ने तिहाड़ जेल प्रशासन को निर्देश दिया कि अगली तिथि पर नेटवर्क व्यवस्था को पहले से दुरुस्त रखें, ताकि सुनवाई बाधित न हो।