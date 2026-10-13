Maharajganj News: आंध्र प्रदेश कमाने गए युवक की मौत

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जानकारी के अनुसार, सिकंदर तीन महीना पहले विजयवाड़ा में जाकर कारपेंटर का कार्य कर रहा था। रविवार की रात वह कमरे में सोया था, तभी उसकी तबीयत खराब हो गई। साथ रहने वाले कुछ लोग इलाज के लिए अस्पताल ले गए, जहां डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया। सिकंदर का शव विजयवाड़ा से गांव लाया जा रहा है।मृतक के पिता की मौत पहले ही हो चुकी है। मृतक दो भाई व एक बहन में मझला था। बहन छाया सबसे बड़ी है। उसकी शादी हो चुकी है। छोटा भाई सूरज है, जो घर ही रहता है। सिकंदर चौधरी अपने परिवार का एकमात्र कमाऊ सदस्य था। अपने परिवार और दांपत्य जीवन को सही ढंग से चलाने के लिए उसने बाहर जाकर कमाने का फैसला लिया था। उसकी अचानक मौत की खबर मिलने से परिवार में मातम छा गया है। मां गिरजा देवी व पत्नी प्रीती सहित परिजन का रो-रोकर बुरा हाल है।