फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Maharajganj News ›   He got married five months ago and went out to earn money three months ago.

Maharajganj News: आंध्र प्रदेश कमाने गए युवक की मौत

Tue, 13 Oct 2026 02:32 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो
Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Tue, 13 Oct 2026 02:32 AM IST
विज्ञापन
He got married five months ago and went out to earn money three months ago.
महराजगंज। पनियरा थाना क्षेत्र ग्राम जंगल बड़हरा (टोला चौरी) निवासी 22 वर्षीय सिकंदर चौधरी की आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा शहर में रविवार की रात मौत हो गई। युवक की शादी अभी पांच माह पहले घुघली थाना क्षेत्र के ग्राम चौमुखा कुर्मी टोला पर हुई थी। वह तीन महीना पहले बाहर कमाने गया था।
विज्ञापन

जानकारी के अनुसार, सिकंदर तीन महीना पहले विजयवाड़ा में जाकर कारपेंटर का कार्य कर रहा था। रविवार की रात वह कमरे में सोया था, तभी उसकी तबीयत खराब हो गई। साथ रहने वाले कुछ लोग इलाज के लिए अस्पताल ले गए, जहां डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया। सिकंदर का शव विजयवाड़ा से गांव लाया जा रहा है।
विज्ञापन

मृतक के पिता की मौत पहले ही हो चुकी है। मृतक दो भाई व एक बहन में मझला था। बहन छाया सबसे बड़ी है। उसकी शादी हो चुकी है। छोटा भाई सूरज है, जो घर ही रहता है। सिकंदर चौधरी अपने परिवार का एकमात्र कमाऊ सदस्य था। अपने परिवार और दांपत्य जीवन को सही ढंग से चलाने के लिए उसने बाहर जाकर कमाने का फैसला लिया था। उसकी अचानक मौत की खबर मिलने से परिवार में मातम छा गया है। मां गिरजा देवी व पत्नी प्रीती सहित परिजन का रो-रोकर बुरा हाल है।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed