Maharajganj News: साड़ी सेंटर और ब्यूटी पार्लर में लगी आग, लाखों का सामान राख

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जानकारी के अनुसार, बृहस्पतिवार की रात करीब 12 बजे किसी ने दुकान की संचालिका आकांक्षा को फोन कर आग लगने की सूचना दी। इसके बाद वह मौके पर पहुंचीं। परतावल पुलिस की मदद से स्थानीय लोगों ने आग बुझाने का प्रयास शुरू किया और फायर ब्रिगेड को सूचना दी। करीब एक घंटे बाद फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और आग बुझाने में जुट गई।हालांकि, आग पर पूरी तरह काबू पाने से पहले ही पहली गाड़ी का पानी खत्म हो गया। इसके बाद दूसरी गाड़ी बुलाई गई, जिसे मौके पर पहुंचने में करीब आधा घंटा लग गया। दूसरी गाड़ी का पानी भी खत्म हो जाने पर स्थानीय लोगों ने पंपिंग सेट की व्यवस्था कर आग बुझाने का प्रयास शुरू किया। काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका, लेकिन तब तक दुकान में रखा अधिकांश सामान जल चुका था। अगलगी की घटना में लाखों रुपये के नुकसान का अनुमान है। हालांकि, आग लगने के वास्तविक कारणों का पता नहीं चल सका है।इस संबंध में थानाध्यक्ष महेंद्र कुमार मिश्र ने बताया कि आग लगने की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची थी। फायर ब्रिगेड की मदद से आग बुझाने का प्रयास किया गया और अंततः आग पर काबू पा लिया गया।