Maharajganj News: रुपये लेकर जमीन का बैनामा नहीं करने का आरोप, पांच के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज
गोरखपुर ब्यूरो
Updated Sat, 03 Oct 2026 01:57 AM IST
Updated Sat, 03 Oct 2026 01:57 AM IST
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-प्राथमिक दर्ज कर आवश्यक जांच एवं अग्रिम कार्रवाई में जुटी नौतनवा पुलिस
नौतनवा। पुरन्दरपुर थाना क्षेत्र के एकमा निवासी संदीप कुमार जायसवाल के साथ जमीन के खरीद-फरोख्त को लेकर रुपयों के गबन का मामला सामने आया है। पुलिस ने तहरीर के आधार पर रुपयों का गबन करने एवं गाली और धमकी देने की धारा में प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
पुरन्दरपुर थाना क्षेत्र के एकमा निवासी संदीप कुमार जायसवाल के मुताबिक उन्होंने नौतनवा थाना क्षेत्र के ग्राम कोहड़वल टोला परसा निवासी मो. सारिक से उनकी कुछ जमीन खरीदने के लिए करीब आठ माह पूर्व 3.33 लाख रुपये उनके पुत्र के बैंक खाते में ट्रांसफर किया था। आरोप है कि बाद में पता चला कि मो. सारिक ने वह जमीन अपनी पत्नी के नाम पहले ही बैनामा कर दिया है।
इसके बाद वह जमीन बैनामा करने या धनराशि वापस करने की मांग करने लगे। मामला बिगड़ने पर पुलिस के पास पहुंचे तो वहां 10 अगस्त 2026 तक जमीन बैनामा कर देने की बात पर लिखित समझौता हुआ। आरोप के मुताबिक विपक्षी पुनः मुकर गया। इसके बाद उल्टे पीड़ित को गाली और धमकी देने लगा। थानाध्यक्ष अभिषेक सिंह का कहना है कि तहरीर के आधार पर मो. सारिक, मुफुदुन निशा, वसी आलम व मो. करीम निवासी ग्राम कोहड़वल टोला परसा थाना नौतनवा एवं उम्मेद अली निवासी एकमा टोला पड़हवा थाना पुरन्दरपुर के विरुद्ध विश्वासघात कर गबन करने एवं गाली और धमकी देने की धारा में प्राथमिकी दर्ज कर अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। संवाद
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नौतनवा। पुरन्दरपुर थाना क्षेत्र के एकमा निवासी संदीप कुमार जायसवाल के साथ जमीन के खरीद-फरोख्त को लेकर रुपयों के गबन का मामला सामने आया है। पुलिस ने तहरीर के आधार पर रुपयों का गबन करने एवं गाली और धमकी देने की धारा में प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
पुरन्दरपुर थाना क्षेत्र के एकमा निवासी संदीप कुमार जायसवाल के मुताबिक उन्होंने नौतनवा थाना क्षेत्र के ग्राम कोहड़वल टोला परसा निवासी मो. सारिक से उनकी कुछ जमीन खरीदने के लिए करीब आठ माह पूर्व 3.33 लाख रुपये उनके पुत्र के बैंक खाते में ट्रांसफर किया था। आरोप है कि बाद में पता चला कि मो. सारिक ने वह जमीन अपनी पत्नी के नाम पहले ही बैनामा कर दिया है।
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इसके बाद वह जमीन बैनामा करने या धनराशि वापस करने की मांग करने लगे। मामला बिगड़ने पर पुलिस के पास पहुंचे तो वहां 10 अगस्त 2026 तक जमीन बैनामा कर देने की बात पर लिखित समझौता हुआ। आरोप के मुताबिक विपक्षी पुनः मुकर गया। इसके बाद उल्टे पीड़ित को गाली और धमकी देने लगा। थानाध्यक्ष अभिषेक सिंह का कहना है कि तहरीर के आधार पर मो. सारिक, मुफुदुन निशा, वसी आलम व मो. करीम निवासी ग्राम कोहड़वल टोला परसा थाना नौतनवा एवं उम्मेद अली निवासी एकमा टोला पड़हवा थाना पुरन्दरपुर के विरुद्ध विश्वासघात कर गबन करने एवं गाली और धमकी देने की धारा में प्राथमिकी दर्ज कर अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। संवाद
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