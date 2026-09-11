Maharajganj News: महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं ने दी आंदोलन की चेतावनी

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ज्ञापन में अध्यक्ष मीरा देवी ने आरोप लगाया कि जिले की महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं की वरिष्ठता सूची तैयार होने के बावजूद उसे संगठन को उपलब्ध नहीं कराया गया है और न ही सार्वजनिक किया गया है। संगठन का कहना है कि सूची सार्वजनिक न होने के कारण स्थापना पटल से कनिष्ठ कर्मचारियों को पर्यवेक्षक प्रशिक्षण के लिए भेजा जा रहा है। इससे वरिष्ठ कर्मचारियों को प्रशिक्षण के अवसर से वंचित होना पड़ रहा है।

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परतावल। स्वास्थ्य विभाग में महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं की वरिष्ठता सूची उपलब्ध नहीं कराने और सार्वजनिक न किए जाने से नाराज मातृ शिशु कल्याण मंच ने आंदोलन की चेतावनी दी है। संगठन की अध्यक्ष मीरा देवी और मंत्री नीलम सिंह ने मुख्य चिकित्साधिकारी को ज्ञापन सौंपकर वरिष्ठता सूची जल्द उपलब्ध कराने और सार्वजनिक करने की मांग की। मांग पूरी नहीं होने पर 28 सितंबर को मुख्य चिकित्साधिकारी कार्यालय पर धरना-प्रदर्शन करने की चेतावनी दी गई है।