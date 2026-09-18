Maharajganj News: बिजली की आंखमिचौली, निचलौल फीडर से जुड़े गांवों में संकट

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विद्युत उपकेंद्र निचलौल से जुड़े क्षेत्र के करीब दर्जनों गांवों की आबादी बिजली की अनियमित आपूर्ति से प्रभावित है। उपभोक्ताओं का कहना है कि दिन और रात मिलाकर कई घंटे बिजली गुल रहती है। अचानक आपूर्ति बंद होने से घरेलू कामकाज भी प्रभावित हो जाते हैं।निचलौल निवासी रवि भाटिया ने बताया कि रात में बिजली नहीं रहने से गर्मी और उमस के बीच काफी परेशानी होती है। अनूप ने बताया कि बिजली कटौती का कोई निर्धारित समय नहीं है। अचानक आपूर्ति बंद होने से घरेलू कामकाज प्रभावित होता है। जिम्मेदार अधिकारियों को रात के समय होने वाली कटौती बंद कर उपभोक्ताओं को राहत देनी चाहिए।विद्युत उपकेंद्र निचलौल के एसडीओ नैयर अनवर ने बताया कि उपकेंद्र स्तर पर कोई तकनीकी दिक्कत नहीं है। आगे से 33 केवी लाइन की आपूर्ति रोस्टिंग के कारण प्रभावित हो रही है। उच्च स्तर से बिजली उपलब्ध होते ही आपूर्ति सुचारू कर दी जाती है।