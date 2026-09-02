Maharajganj News: आईजीआरएस निस्तारण में जनपद पुलिस यूपी में नंबर वन

शिकायतों के गुणवत्तापूर्ण और समयबद्ध निस्तारण का मिला लाभमहराजगंज। आईजीआरएस के तहत प्राप्त शिकायतों के निस्तारण में जनपद पुलिस को अगस्त 2026 की प्रदेश स्तरीय रैंकिंग में पहला स्थान मिला है।प्रदेश सरकार की ओर से संचालित आईजीआरएस पोर्टल के माध्यम से आम लोगों की ओर से विभिन्न समस्याओं और शिकायतों को दर्ज कराया जाता है। इन शिकायतों के समयबद्ध, गुणवत्तापूर्ण और संतोषजनक निस्तारण के आधार पर जिलों की रैंकिंग निर्धारित की जाती है। अगस्त माह के मूल्यांकन में जनपद पुलिस ने शिकायतों के निस्तारण में बेहतर कार्यप्रणाली अपनाते हुए समय सीमा के भीतर कार्रवाई सुनिश्चित की। इसके परिणामस्वरूप जनपद को प्रदेश में पहला स्थान प्राप्त हुआ।पुलिस अधीक्षक शक्ति मोहन अवस्थी ने इस उपलब्धि पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए अधिकारियों और कर्मचारियों के प्रयासों की सराहना की। उन्होंने कहा कि आईजीआरएस पर प्राप्त प्रत्येक शिकायत की नियमित समीक्षा की जाती है। थाना स्तर से लेकर जनपद स्तर तक अधिकारियों द्वारा शिकायतों की लगातार निगरानी और प्रभावी पर्यवेक्षण किया जा रहा है।