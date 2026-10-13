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Maharajganj News: बाइक सवार की मौत मामले में प्राथमिकी दर्ज

Tue, 13 Oct 2026 02:41 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो
Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Tue, 13 Oct 2026 02:41 AM IST
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Death occurred in an accident on the Farenda bypass of the Gorakhpur-Sonauli highway.
फरेंदा। गोरखपुर-सोनौली राष्ट्रीय राजमार्ग के फरेंदा बाईपास पर तेज रफ्तार स्कॉर्पियो की चपेट में आने से बाइक सवार विनय उपाध्याय की मौत के मामले में मृतक के साले की तहरीर पर पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर लिया है।
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संतकबीरनगर जिले के धर्मसिंघवा थाना क्षेत्र के रैनधरपुर निवासी विनय उपाध्याय बीते शुक्रवार रात किसी काम से फरेंदा आए थे। रात करीब नौ बजे वह बाइक से घर लौट रहे थे। फरेंदा बाईपास पर सड़क पार करते समय गोरखपुर की ओर से सोनौली जा रही तेज रफ्तार स्कॉर्पियो की चपेट में आ गए थे। हादसे में गंभीर रूप से घायल विनय को पुलिस ने स्थानीय लोगों की मदद से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बनकटी पहुंचाया था, जहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया था।
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इस संबंध में थानाध्यक्ष राघवेंद्र सिंह ने बताया कि मामले में मुकदमा दर्ज कर आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है।
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