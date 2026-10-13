Maharajganj News: बाइक सवार की मौत मामले में प्राथमिकी दर्ज

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संतकबीरनगर जिले के धर्मसिंघवा थाना क्षेत्र के रैनधरपुर निवासी विनय उपाध्याय बीते शुक्रवार रात किसी काम से फरेंदा आए थे। रात करीब नौ बजे वह बाइक से घर लौट रहे थे। फरेंदा बाईपास पर सड़क पार करते समय गोरखपुर की ओर से सोनौली जा रही तेज रफ्तार स्कॉर्पियो की चपेट में आ गए थे। हादसे में गंभीर रूप से घायल विनय को पुलिस ने स्थानीय लोगों की मदद से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बनकटी पहुंचाया था, जहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया था।इस संबंध में थानाध्यक्ष राघवेंद्र सिंह ने बताया कि मामले में मुकदमा दर्ज कर आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है।