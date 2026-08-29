फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Maharajganj News ›   CT scan machine worth 2.70 crore arrives at the district hospital.

Maharajganj News: भाइयों की कलाई सजाकर बहनों ने लिया सुरक्षा का वचन

Sat, 29 Aug 2026 02:19 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो
Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Sat, 29 Aug 2026 02:19 AM IST
विज्ञापन
CT scan machine worth 2.70 crore arrives at the district hospital.
भाइयों की कलाई पर बहनों ने सजाई राखी की डोर
विज्ञापन

260 कैदी भाइयों को 357 बहनों ने लगाया समृद्धि का टीका
महराजगंज। जनपद में रक्षाबंधन का त्योहार पारंपरिक स्वरूप व उत्साह के साथ शुक्रवार को मनाया गया। बहनों ने रंग-बिरंगी राखियो की डोर भाइयों की कलाई पर बांधकर उनसे रक्षा का वचन लिया वहीं भाइयों ने भी उपहार देकर बहनों के स्नेह को सम्मान दिया। जिला कारागार में 260 कैदियों को 357 बहनों ने राखी बांधी।
ज्योतिषाचार्य पं. विंध्यवासिनी पांडेय ने बताया कि सावन की पूर्णिमा तिथि बृहस्पतिवार ही लग चुकी थी लेकिन उदया तिथि के कारण इसे शुक्रवार मनाया गया। रक्षाबंधन मनाने की शुरुआत सुबह में ही लोगों ने कर दी। इसके बाद दोपहर बाद तक बहनें भाइयों को राखी बांधती रहीं। दूरदराज से भाईयों की कलाई पर राखी बांधने पहुंची बहनों ने देर शाम तक राखी बांधकर भाइयों का मुंह मीठा कराया। ग्रामीण क्षेत्रों में भी रक्षाबंधन का उत्साह देखा गया। पुरोहित भी यजमानों के घर पहुंचे और उन्हें रक्षासूत्र बांधने की परंपरा का निर्वहन किया।
विज्ञापन

जिला कारागार में भी रक्षाबंधन की धूम रही। जेल प्रशासन की तरफ से कारागार में निरुद्ध कैदियों को राखी बांधने के लिए सामूहिक हॉल में प्रबंध किया गया था। बहनें कारागार में खाली हाथ पहुंची और कारागार प्रशासन की तरफ से उपलब्ध रक्षाबंधन भाइयों की कलाई पर बांधा। सुबह पहुंची बहनें भाइयों के बीच दोपहर दो बजे तक रहीं और भाइयों की खैरियत के विषय में बातचीत कर भाइयों को कैद की प्रताड़ना से उबारने का प्रयास करती रहीं। जिला कारागार के अधीक्षक वीके गौतम ने बताया कि उच्चाधिकारियों के निर्देश पर कैदियों को राखी बांधने पहुंची बहनों का कारागार प्रशासन ने स्वागत किया।
विज्ञापन
विज्ञापन

बहनों ने भाइयों को राखी बांध लिया सुरक्षा का वचन
नौतनवा। भाई-बहन के अटूट प्रेम के प्रतीक रक्षाबंधन का पर्व बड़े ही उत्साह व हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। परंपरा के अनुसार बहनों ने अपने-अपने भाइयों को चंदन लगा आरती उतारी और राखी बांधकर उनका मुंह मीठा कराते हुए उनसे सुरक्षा का वचन लिया। भाइयों ने राखी बंधवा बहनों को आशीर्वाद स्वरूप नकदी एवं उपहार भेंट किए। कई बहनों ने अपने भाइयों की दीर्घायु व उन्नति की कामना के लिए व्रत भी रखा। संवाद
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed