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Maharajganj News: घर के बरामदे में घुसा मगरमच्छ, मचा हड़कंप

Fri, 06 Nov 2026 02:10 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो
Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Fri, 06 Nov 2026 02:10 AM IST
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Crocodile enters house veranda, causes a stir
अड्डा बाजार। नौतनवा थाना क्षेत्र के महुअवा अड्डा गांव में बुधवार की देर रात एक घर के बरामदे में मगरमच्छ घुस आया। उसे देखकर परिजन में चीख-पुकार मच गई। शोर सुनकर आसपास के लोग भी मौके पर जुट गए। सूचना पर पहुंचे वनकर्मियों ने मगरमच्छ को पकड़कर रोहिन नदी में छोड़ दिया।
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जानकारी के अनुसार, गांव निवासी आशीष सिंह के घर के बरामदे में रात करीब 10 बजे मगरमच्छ दिखाई दिया। उनकी बेटी की नजर उस पर पड़ी तो वह शोर मचाने लगी। इसके बाद परिजन और आसपास के लोग मौके पर पहुंच गए। सूचना मिलने पर अड्डा चौकी प्रभारी अजय कुमार यादव पुलिसकर्मियों के साथ पहुंचे। वन विभाग की टीम ने भी मौके पर पहुंचकर मगरमच्छ को सुरक्षित पकड़ लिया। उत्तरी चौक के डिप्टी रेंजर राकेश कुमार ने बताया कि मगरमच्छ को रोहिन नदी में छोड़ दिया गया।
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