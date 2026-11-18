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प्रारंभिक जांच में दोनों कारों के इंजन और चेसिस नंबर पंजीकरण पुस्तिका में दर्ज नंबरों से अलग मिले हैं। आशंका है कि भारत के विभिन्न शहरों में कबाड़ के रूप में काटे जा चुके वाहनों के इंजन और चेसिस का इस्तेमाल कर पुरानी कारों की पहचान बदली जा रही है। मामले के तार सोनौली सीमा से जुड़ने की आशंका पर बेलहिया सीमा पर निगरानी बढ़ाने के निर्देश दिए गए हैं।नवलपरासी पुलिस के डीएसपी एवं सूचना अधिकारी मदन थापा ने मंगलवार को प्रेसवार्ता में बताया कि रामग्राम नगरपालिका-14 निवासी 36 वर्षीय विजय हरिजन को गिरफ्तार किया गया है। आरोप है कि उसने बर्दघाट नगरपालिका-9 निवासी दुर्गी गुरुड़ को बा.11 च. 8195 नंबर की पुरानी सुजुकी स्विफ्ट डिजायर कार 12 लाख नेपाली रुपये में बेचने का सौदा किया था। गुरुड़ ने किस्तों में 6.50 लाख रुपये भी दे दिए थे।वाहन का नामांतरण कराने की प्रक्रिया शुरू हुई तो तकनीकी दिक्कत सामने आई। इसके बाद हरिजन ने दूसरी कार उपलब्ध कराई। उसने बा.15 च. 5181 नंबर की लाल रंग की हुंडई आई-10 कार और उसके दस्तावेज गुरुड़ को सौंप दिए। संदेह होने पर गुरुड़ ने पुलिस को सूचना दी। जांच में दोनों कारों के वास्तविक इंजन और चेसिस नंबर दस्तावेज में दर्ज नंबरों से अलग पाए गए।डीएसपी मदन थापा के मुताबिक, दोनों वाहनों के इंजन और चेसिस नंबर पंजीकरण पुस्तिका से मेल नहीं खाते। मामले में आरोपी से पूछताछ की जा रही है। सीमावर्ती क्षेत्रों में भारत से आने वाले नेपाली पंजीकरण वाले वाहनों की जांच और निगरानी बढ़ाने के निर्देश दिए गए हैं।जांच में आशंका जताई जा रही है कि भारत के विभिन्न शहरों से कबाड़ में काटे गए वाहनों के इंजन, चेसिस और अन्य महत्वपूर्ण पुर्जे लाकर पुरानी कारों में लगाए जाते हैं। इसके बाद डेंटिंग-पेंटिंग और मरम्मत के जरिये वाहनों को नया रूप दिया जाता है। कथित तौर पर इन कारों को दोबारा नेपाल पहुंचाकर फर्जी या हेराफेरी वाले दस्तावेज के सहारे सेकंड हैंड वाहन के रूप में बेचने की कोशिश होती है। पुलिस इस पूरे नेटवर्क और इसमें शामिल लोगों की भूमिका की पड़ताल कर रही है।पुलिस ने दोनों कारों को कब्जे में लेकर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। न्यायालय से रिमांड लेकर उससे पूछताछ की जा रही है। पुलिस पुराने वाहनों के कारोबार और सीमावर्ती क्षेत्रों के कुछ गैराजों की भूमिका की भी जांच कर रही है।