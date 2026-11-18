विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

जिला निर्वाचन अधिकारी शिवशरणप्पा जीएन ने प्रेसवार्ता कर पुनरीक्षण कार्यक्रम की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि मतदाता 16 दिसंबर तक आवेदन कर सकेंगे। राजनीतिक दलों को मतदाता सूची की एक हार्ड कॉपी और एक सॉफ्ट कॉपी उपलब्ध कराई जाएगी। इसके अलावा सूची को निर्वाचन आयोग की वेबसाइट पर भी अपलोड किया जाएगा। मतदाता ऑनलाइन और निर्धारित प्रक्रिया के तहत अपना नाम जांच सकेंगे।उन्होंने बताया कि जिले की पांच विधानसभा क्षेत्रों में कुल 1146 मतदान केंद्र और 2228 मतदेय स्थल निर्धारित किए गए हैं। इनमें फरेंदा में 394, नौतनवा में 437, सिसवा में 455, महराजगंज सदर में 466 और पनियरा में 476 मतदेय स्थल शामिल हैं। इनकी निगरानी के लिए 211 सुपरवाइजर और 2228 बूथ लेवल अधिकारियों (बीएलओ) की तैनाती की गई है। मतदेय स्थलों के समायोजन के बाद इनकी संख्या में 13 की कमी आई है। पहले जिले में 2241 मतदेय स्थल थे।मतदाताओं की सुविधा के लिए 21, 22, 28 और 29 नवंबर को विशेष अभियान दिवस निर्धारित किए गए हैं। इन दिनों बीएलओ सुबह 10 बजे से शाम चार बजे तक बूथों पर मौजूद रहेंगे। मतदाता बूथ पर पहुंचकर सूची में अपना नाम देख सकेंगे और नाम जोड़ने, हटाने या संशोधन के लिए आवेदन कर सकेंगे।दावे और आपत्तियों का निस्तारण 28 दिसंबर तक किया जाएगा। इसके बाद चार जनवरी 2027 को अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन होगा। निर्वाचन विभाग ने पात्र नागरिकों से निर्धारित समय में अपना नाम मतदाता सूची में शामिल कराने और त्रुटियों को ठीक कराने की अपील की है।