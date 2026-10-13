Maharajganj News: कुएं में कूदा युवक, ग्रामीणों ने बचाई जान

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जानकारी के अनुसार, कपरौली निवासी सुरेंद्र (40 वर्ष) पुत्र कन्हैया गांव के मोहल्ले में स्थित कुएं में अचानक कूद गया। ग्रामीणों के मुताबिक, वह नशे की हालत में था। हालांकि, उसके कुएं में कूदने के पीछे की वजह स्पष्ट नहीं हो सकी है। घटना के बाद मौके पर लोगों की भीड़ जुट गई। ग्रामीणों ने बिना देर किए उसे कुएं से बाहर निकालने का प्रयास शुरू किया और सफलता हासिल की। घटना की जानकारी मिलने पर पुलिस भी सक्रिय हुई।थाना प्रभारी निरीक्षक योगेंद्र राय ने बताया कि सूचना पर पुलिस टीम गांव पहुंची और सुरेंद्र के परिजनों से पूछताछ किया गया था। फिलहाल उसके कुएं में कूदने का कोई स्पष्ट कारण सामने नहीं आया है।