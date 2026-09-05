Maharajganj News: ट्रायल में फुटबॉल बालक व एथलेटिक्स महिला टीम का किया गया चयन

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महराजगंज। छत्रपति शाहू जी महाराज स्टेडियम में शुक्रवार तीन प्रतियोगिताओं के लिए जनपद स्तरीय टीम का चयन ट्रायल आयोजित किया गया। इस दौरान बालक फुटबॉल व महिला एथलेटिक्स टीम का चयन किया गया। इसके अलावा महिला बैडमिंटन का ट्रायल खराब मौसम के कारण निरस्त करना पड़ा।स्टेडियम कोच आसिफ एकबाल व अमित कन्नौजिया की देखरेख में फुटबॉल का ट्रायल आयोजित किया गया। आसिफ ने बताया कि बालक फुटबॉल में अविनाश चौबे, अमित कुमार, अमन यादव, दीप यादव, आदित्य यादव, अंकित यादव, दिव्यांश, मयंक, साजिद व शिवम का चयन किया गया है। राज्य स्तरीय आयोजन सात सितंबर से आगरा में होगा। इसी प्रकार महिला एथलेटिक्स में खुशी, सृजना, महिमा, सरिता, करीना, साक्षी, अनामिका, रिंका, करिश्मा, अनुष्का का चयन किया गया है। महिला एथलेटिक्स राज्य स्तरीय स्पर्धा 8 सितंबर से प्रयागराज में होगी।स्टेडियम में तीन ट्रायल शुक्रवार को होना था। खराब मौसम के कारण बैडमिंटन का ट्रायल निरस्त हो गया जबकि बालक फुटबॉल व महिला एथलेटिक्स का ट्रायल हो गया।- सरिता रानी, जिला क्रीड़ा अधिकारी, महराजगंज।