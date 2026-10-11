Maharajganj News: दो बाइक की टक्कर में दो बहनें घायल

विज्ञापन



जानकारी के अनुसार, औराटार गांव निवासी रोहिणी (19) और रुक्मिणी (18) अपने पिता रामबेलास के साथ ग्राम बाली स्थित राष्ट्रीय इंटर कॉलेज जा रही थीं। ओबरी गांव के पास यह घटना हुई। स्थानीय लोगों की मदद से दोनों को सीएचसी निचलौल पहुंचाया गया। वहां सवे जिला अस्पताल रेफर कर दिया। विज्ञापन

थाना प्रभारी निरीक्षक योगेंद्र राय ने बताया कि तहरीर मिलने पर मामले में कार्रवाई की जाएगी। जानकारी के अनुसार, औराटार गांव निवासी रोहिणी (19) और रुक्मिणी (18) अपने पिता रामबेलास के साथ ग्राम बाली स्थित राष्ट्रीय इंटर कॉलेज जा रही थीं। ओबरी गांव के पास यह घटना हुई। स्थानीय लोगों की मदद से दोनों को सीएचसी निचलौल पहुंचाया गया। वहां सवे जिला अस्पताल रेफर कर दिया।थाना प्रभारी निरीक्षक योगेंद्र राय ने बताया कि तहरीर मिलने पर मामले में कार्रवाई की जाएगी।

निचलौल। निचलौल-गोरखपुर राष्ट्रीय राजमार्ग-730 पर ओबरी गांव के पास शनिवार को दो बाइकों की टक्कर में दो बहनें गंभीर रूप से घायल हो गईं। दोनों अपने पिता के साथ बाइक से कॉलेज जा रही थीं। हादसे के बाद दूसरी बाइक का चालक मौके से भाग गया।