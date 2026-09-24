Maharajganj News: देवरिया शाखा नहर में उतराया मिला वृद्धा का शव
गोरखपुर ब्यूरो
Updated Thu, 24 Sep 2026 02:03 AM IST
Updated Thu, 24 Sep 2026 02:03 AM IST
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भिटौली। भिटौली थाना क्षेत्र के अहिरौली गांव के पास देवरिया शाखा नहर में बुधवार शाम करीब 6 बजे एक 65 वर्षीय वृद्धा का शव उतराया मिला। ग्रामीणों ने तत्काल इसकी सूचना भिटौली पुलिस को दी।
सूचना पर पहुंची भिटौली पुलिस ने ग्रामीणों की मदद से शव को नहर से बाहर निकलवाया। मृतका ने गुलाबी रंग की साड़ी पहन रखी थी। समाचार लिखे जाने तक महिला की शिनाख्त नहीं हो सकी थी। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए पोस्टमार्टम हाउस में रखवा दिया है। साथ ही आसपास के गांवों में सूचित कर वृद्धा के बारे में जानकारी जुटाई जा रही है। प्रभारी निरीक्षक सत्येन्द्र कुमार राय ने बताया कि शव को पोस्टमार्टम हाउस में सुरक्षित रखवाया गया है। महिला की पहचान कराने का प्रयास किया जा रहा है। पहचान होने के बाद आगे की विधिक कार्रवाई की जाएगी।
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सूचना पर पहुंची भिटौली पुलिस ने ग्रामीणों की मदद से शव को नहर से बाहर निकलवाया। मृतका ने गुलाबी रंग की साड़ी पहन रखी थी। समाचार लिखे जाने तक महिला की शिनाख्त नहीं हो सकी थी। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए पोस्टमार्टम हाउस में रखवा दिया है। साथ ही आसपास के गांवों में सूचित कर वृद्धा के बारे में जानकारी जुटाई जा रही है। प्रभारी निरीक्षक सत्येन्द्र कुमार राय ने बताया कि शव को पोस्टमार्टम हाउस में सुरक्षित रखवाया गया है। महिला की पहचान कराने का प्रयास किया जा रहा है। पहचान होने के बाद आगे की विधिक कार्रवाई की जाएगी।
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